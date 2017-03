Droga in Valsugana, “Operazione caffè espresso”: maxi operazione con 18 arresti, cento Carabinieri mobilitati

Connect on Linked in

“Ci vediamo per un caffè?”. Era la frase d’intesa per lo spaccio della droga in Valsugana. Nella notte fra lunedì e martedì, i carabinieri di Borgo Valsugana con gli uomini del comando provinciale di Trento e unità cinofile di Laives e di Torreglia (Padova) hanno scovato una importante rete dello spaccio

Borgo Valsugana (Trento) – Diciotto le persone arrestate nell’ambito dell’inchiesta che ha smantellato una rete dello spaccio di droga, in particolare di cocaina. Le persone finite in manette sono Italiane, dell’est Europa e nordafricane. Sono accusate di aver messo in atto traffico e spaccio di sostanze stupefacenti in Valsugana, aggravato dal numero superiore a 10 e dall’uso delle armi.

L’attività investigativa, iniziata nel marzo 2016 e terminata il mese scorso, ha consentito di delineare e cristallizzare l’intera associazione a delinquere armata, procedendo all’arresto complessivo di 18 persone, di cui 15 in esecuzione di ordinanza e 3 in flagranza di reato. Devono rispondere di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di droga, con l’aggravante dell’uso di armi. Altre tre persone sono state arrestate in flagranza di reato.

La presunta banda è multietnica

Ci sono italiani, cittadini dell’Est Europa e magrebini. L’intera operazione denominata ‘Caffè espresso’ (“Ci vediamo per un caffè?”, questa la frase che sarebbe stata utilizzata dai componenti della banda) è stata conclusa al termine di indagini avviate nel marzo 2016.

Impegnati quasi cento carabinieri

Militari del Comando provinciale di Trento e di quello di Cosenza, e le unità cinofile di Laives (Bolzano) e Torreglia (Padova). Le indagini hanno portato al sequestro di 1,6 kg di cocaina, di centinaia di grammi di altre sostanze (hashish ed eroina), e di un veicolo che è stato poi confiscato.