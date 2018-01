Droga, giovane arrestato in Val di Fassa

Connect on Linked in

Perquisito durante controllo stradale dei carabinieri

Val di Fassa (Trento) – Un giovane trentino della Val di Fassa è stato arrestato dai carabinieri di Cavalese, trovato in possesso di 720 grammi di marijuana e di due dosi di cocaina. Il giovane era stato fermato durante un controllo da parte dei carabinieri della stazione di Predazzo, mostrando, a quanto riferiscono i militari, un nervosismo che li ha indotti alla perquisizione.

In breve

Casa in fiamme a Missiano – E’ di quattro feriti, fortunatamente nessuno grave, il bilancio di un incendio scoppiato giovedì in tarda serata in un condominio a Missiano. Il rogo è divampato verso le 22.30 e le sedici persone che si trovavano nell’edificio a tre piani sono riuscite a mettersi in salvo. Quattro hanno riportato un’intossicazione da fumo. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco della zona con l’ausilio del corpo permanente di Bolzano, ma i danni alla struttura sono ingenti. Sul posto anche i carabinieri.

Libri in vendita a Trento – Libri usati della Biblioteca comunale di Trento in vendita da lunedì a prezzi scontati In offerta 5.100 libri per adulti e 1.700 per ragazzi.