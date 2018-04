Droga, a Borgo denunciato 16enne con 40 grammi hashish. Nel Primiero fermato 30enne sul bus di linea con eroina

Controlli dei Carabinieri di Borgo Valsugana e Imèr sul bus di linea

Borgo Valsugana/Primiero (Trento) – Operazioni di controllo e prevenzione antidroga dei militari dell’Arma in Valsugana e Primiero.

Adolescente controllato a Borgo

La Compagnia Carabinieri di Borgo Valsugana, impegnata in controlli straordinari del territorio, disposti dal Comando Provinciale di Trento, ha denunciato un minore per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nonostante la giovane età, purtroppo è già conosciuto ai militari dell’Arma. Si tratta di un giovane marocchino sedicenne, che durante le recenti indagini, era già stato notato in comportamenti non del tutto chiari, ma nessun addebito era stato potuto contestare.

Mentre percorreva a piedi il centro cittadino di Borgo Valsugana, un equipaggio del Nucleo Radiomobile, dopo averlo visto, decideva di effettuare, di iniziativa, un controllo. Il giovane, che non si aspettava la mossa dei militari, tentava di dissimulare l’inquietudine del controllo che però veniva colta dai carabinieri che lo sottoponevano ad una perquisizione personale, rinvenendo in una tasca, più di 40 gr. di hashish. La successiva perquisizione domiciliare, non consentiva di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente. Il giovane veniva condotto in caserma e, dopo la compilazione degli atti di rito, veniva rilasciato accompagnato dai genitori.

A Primiero segnalato giovane con eroina

Controlli antidroga anche da parte dei Carabinieri di Imèr. Nei giorni scorsi, i militari della locale stazione hanno fermato un giovane della zona, su un pullman di linea proveniente da Feltre.

Alla fermata di Mezzano, verso le 20.30 di mercoledì scorso, i militari hanno controllato un trentenne di Primiero, trovato in possesso di mezzo grammo di eroina.

Il giovane nascondeva inoltre un cucchiaino e una siringa per l’assunzione della sostanza.

Vista però la quantità limitata (possesso per uso personale), i Carabinieri non hanno potuto fare altro che segnalare il trentenne al Commissariato del Governo, sequestrando la droga ritrovata.

L’attività rientra tra i controlli del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In breve

Arrestato l’autore di una serie di furti messi a segno tra dicembre e febbraio – Furti ai danni della società Folgaria Ski. Prese di mira le biglietterie di Fondo Grande, Fondo Piccolo e Serrada, rubati 25mila euro e oltre 3mila Key Card Skipass. E’ un 26 enne di origini albanesi.

Fingeva di appartenere alle forze dell’ordine per truffare su internet: denunciato – Credeva di intimidire il cliente che aveva acquistato sul noto sito “Subito.it” dei pezzi di ricambio per la sua vettura, usati ma garantiti, 66enne palermitano, che voleva accaparrarsi la fiducia della sua vittima facendogli credere ci appartenere alle Forze dell’Ordine pubblicando tesserino e distintivo sul suo profilo social network. I fatti che i Carabinieri di Lavarone hanno messo in evidenza alla Procura della Repubblica di Trento vedono coinvolto un giovane impiegato trentino con la passione della meccanica, che sfortunatamente è incappato in un commerciante titolare di armeria in Sicilia che ha messo in vendita della parti meccaniche per fuoristrada. Purtroppo i pezzi inviati per posta erano tutt’altro che utilizzabili, ed alle rimostranze il giovane acquirente riceveva risposte vaghe asseritamente per un incidente avvenuto nell’espletamento del servizio istituzionale. Da qui le indagini dei Carabinieri che con la dovuta pazienza, e necessaria professionalità per districarsi nei meandri dei social, hanno messo in luce che il venditore non apparteneva alle Forze dell’Ordine e non aveva subito alcun incidente in servizio. Oltre alla denuncia penale, sarà anche avviato un provvedimento amministrativo nei confronti dell’esercente per la revisione della licenza di vendita, dato che tra gli articoli del suo commercio vi sono anche distintivi per Forze dell’Ordine.