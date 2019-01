Droga, dopo i casi di “eroina gialla” blitz dei Carabinieri tra Venezia e Padova per stanare i pusher: 13 arresti. Il ministro Fontana si complimenta con l’Arma

Connect on Linked in

Carabinieri in azione tra Venezia e Padova. “Grazie e congratulazioni ai Carabinieri per questa eccellente operazione. Avanti con la lotta alla droga”. Lo scrive su Facebook Lorenzo Fontana , Ministro per la Famiglia e le Disabilità, con delega all’antidroga, commentando il blitz dei Carabinieri di Venezia

NordEst – Gli uomini dell’Arma, hanno arrestato in Veneto, 13 persone nell’ambito di un’operazione antidroga volta a sgominare un’organizzazione tunisino-albanese. Nel blitz sono impegnati oltre 100 militari dell’Arma tra le province di Venezia e Padova, con il supporto di unità cinofile e di un elicottero dell’Arma.

Nell’operazione blitz sono stati impiegati oltre cento militari dell’Arma tra le province di Venezia e Padova. Le indagini sono iniziate a seguito di numerosi decessi per overdose da eroina nell’ultimo periodo. Nel corso delle indagini sono stati arrestati in flagranza di reato otto pusher e segnalati alla prefettura 110 assuntori abituali di sostanze.

Le indagini sono iniziate nel maggio 2007 dalla Compagnia di Mestre nel maggio a seguito di numerosi decessi per overdose da eroina. Nel corso dell’indagine, sono stati arrestati in flagranza di reato 8 pusher e segnalati alla Prefettura 110 assuntori. I provvedimenti restrittivi hanno riguardato 11 tunisini e 2 albanesi. Sei degli arrestati sono irregolari e tutti con precedenti per droga. Nel blitz sono state fatte molte perquisizioni.

I carabinieri, già dall’inizio delle indagini avviate nel maggio 2017 (e non nel 2007) e coordinate dal pm Carlotta Franceschetti, hanno accertato una netta suddivisione tra i due gruppi: i tunisini si dedicavano allo spaccio da strada, sia nei pressi dei parchi cittadini, sia in prossimità di alcuni istituti scolastici superiori, mentre gli albanesi portavano la droga in Italia e la vendevano all’ ingrosso ai nordafricani.