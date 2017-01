Droga: arrestato profugo con 1 kg di cocaina nello stomaco

Sottoposto a tac dopo controllo di polizia in stazione Rovereto

Trento - Un profugo nigeriano di 23 anni è stato arrestato dalla polizia dopo un controllo alla stazione ferroviaria di Rovereto dove il giovane, in possesso di documenti falsi, era giunto a bordo di un treno proveniente da Monaco di Baviera.

Dopo un primo controllo dei documenti di soggiorno apparsi subito sospetti, e visto un certo nervosismo da parte del giovane, gli agenti lo hanno sottoposto ad una tac, che ha permesso di individuare 80 ovuli di cocaina all’interno dello stomaco, del peso di circa 1 kg.

Il giovane nigeriano, in possesso di permesso di soggiorno per motivi di protezione sussidiaria rilasciato nel 2011, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. Il gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere che è stata notificata dalla squadra mobile di Trento.