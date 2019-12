Droga: arrestato 31enne con 1,5 kg di eroina in auto

Posted on

L’inverno siccitoso potrebbe danneggiare i raccolti, come accadde nel 2007 ​NordEst – Non solo disagi per la circolazione, l’inverno bollente senza pioggia rischia di presentare un conto salato da oltre un miliardo sulle tavole nel 2016 per l’effetto della siccità che colpisce il Made in Italy agroalimentare. E’ quanto stima la Coldiretti sulla base delle […]