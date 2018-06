Droga al Brennero, arrestati due albanesi: sequestrato un chilo di cocaina e l’automezzo su cui viaggiavano

Connect on Linked in

La Guardia di Finanza di Trento, durante un servizio di rafforzamento del controllo presso la barriera autostradale della A22 “Modena-Brennero” di Bolzano Sud, ha sequestrato un chilogrammo di cocaina, arrestando due cittadini di nazionalità albanese residenti a Bolzano, uno dei quali evaso dagli arresti domiciliari cui era sottoposto da parte dell’Autorità Giudiziaria locale

Bolzano – L’attività è stata svolta con l’ausilio delle unità cinofile antidroga del Gruppo della Guardia di Finanza di Trento, che concorrono al rafforzamento dei controlli per il contrasto ai traffici di stupefacenti lungo l’asse di comunicazione stradale del Brennero. Nella serata di sabato scorso (23 giugno), verso le 23:30, un’unità delle Fiamme Gialle ha fermato per un controllo una BMW Serie 5, Station Wagon, presso la barriera di Bolzano Sud, in entrata nel capoluogo altoatesino.

Sul mezzo viaggiavano E.K., 24 anni e F.C., 41 anni, di nazionalità albanese, entrambi residenti a Bolzano; i nominativi dei due sono stati comunicati alla sala operativa per conoscerne eventuali precedenti di polizia: dal controllo è emerso che E.K. era sottoposto agli arresti domiciliari, per reati inerenti gli stupefacenti, da parte dell’Autorità Giudiziaria bolzanina. I Finanzieri di pattuglia, per non destare sospetti, hanno allertato con discrezione delle pattuglie di rinforzo e, non appena giunte sul posto, è stato subito iniziato un approfondito controllo al mezzo con le unità cinofile; ad Apiol, cane antidroga delle Fiamme Gialle di Trento, è bastato poco per fiutare la presenza di stupefacente sotto il sedile anteriore, lato passeggero, della BMW. Una volta alzato il sedile, è stato rinvenuto un panetto di sostanza stupefacente del peso di un chilo, rivelatasi poi alle analisi speditive essere cocaina purissima.

È scattata immediatamente la perquisizione d’iniziativa nel domicilio dichiarato a Bolzano dai due corrieri di droga, uno a Gries e l’altro nel centro cittadino; nell’appartamento di Gries, dove vive F.C., è stato trovato un bilancino di precisione sul cui piatto è stata riscontrata la presenza di particelle di cocaina. Le Fiamme Gialle hanno arrestato i due corrieri, portandoli alle carceri di via Dante a Bolzano, denunciando entrambi per traffico di stupefacenti, per il quale rischiano fino a venti anni di carcere, mentre E.K. è stato anche denunciato per evasione.

Il valore di mercato della sostanza sequestrata, dalla quale si possono ricavare circa cinquemila dosi, si aggira sui 350.000 €. L’attività delle Fiamme Gialle, che ha consentito di evitare l’immissione sulle principali piazze di spaccio regionali della pericolosa sostanza stupefacente, conferma l’efficacia del dispositivo permanente di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti espletato sul territorio delle due Province Autonome di Trento e Bolzano dalle pattuglie del Corpo.

Il sequestro messo a segno dalle unità cinofile antidroga di Trento fa seguito a quello effettuato una decina di giorni fa, in collaborazione con la Squadra Mobile della polizia di Stato di Trento quando, durante un controllo congiunto agli automezzi pesanti in transito per la tangenziale, accanto all’interporto, sono stati scovati ben undici chili di cocaina in un autoarticolato ed è stato arrestato il conducente, un campano di 68 anni.