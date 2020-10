Drive-in tamponi Ulss1 Dolomiti, potenziato dal 26 ottobre con nuove modalità

Drive-in h24 e accesso libero (senza prenotazione) con impegnativa del Medico di famiglia

NordEst – Da lunedì 26 ottobre sarà fortemente potenziata l’offerta tamponi nei 4 Covid point (drive-in tamponi) attivi sul territorio, per far fronte all’aumento della richiesta di diagnostica Covid e per rendere più fluidi e accessibili i percorsi di esecuzione del tampone.

– Il Covid Point di Belluno sarà attivo h 24 7 giorni su 7

o dalle 7.00 alle ore 19.00 in Loc. Sagrogna;

o dalle 19.00 alle 7.00 all’Ospedale San Martino;

– Il Covid Point di Feltre – Zona Peschiera – ex Marangoni sarà attivo dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30

– Covid point Tai di Cadore – P.le Dolomiti: dal lunedì al sabato dalle 16.00 alle 18.00

– Covid point Agordo – P.le Tamonich: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 18.00

Inoltre, per facilitare e velocizzare i percorsi, da lunedì 26 ottobre potranno accedere ai 4 drive-in senza appuntamento anche le persone a cui è stato prescritto un tampone molecolare o un tampone antigenico rapido da parte del Medico di Famiglia. Si ricorda di presentarsi in auto, con mascherina e tessera sanitaria magnetica.

All’ingresso dei drive-in andrà esibita l’impegnativa cartacea o l’impegnativa dematerializzata sul cellulare. Sarà eseguito, sempre in modalità drive-in (abbassando il finestrino dell’auto) il tipo di tampone (antigenico rapido o molecolare) prescritto dal Medico, secondo quanto previsto dalle linee guida per le varie indicazioni al test.

In caso di test antigenico rapido, il referto sarà consegnato sul posto dopo circa 20 minuti. In caso di tampone molecolare sarà inviato un sms con i codici per lo scarico del referto che, di regola, sarà disponibile dopo 48/72 ore. Fino all’esito, la persona dovrà rimanere in isolamento domiciliare, seguendo le raccomandazioni sui comportamenti da tenere presenti sul sito www.aulss1.veneto.it.

Si ricorda che accedono al drive-in anche:

– i soggetti (bambini/ragazzi/adulti) frequentanti la scuola con sintomatologia simil covid, preferibilmente su indicazione del Pediatra o del Medico di Famiglia, con accesso libero

– i soggetti in rientro da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Spagna con accesso libero (senza prenotazione, senza impegnativa)

– i soggetti inviati dall’unità di Crisi del Dipartimento di Prevenzione – su indicazione del dipartimento di prevenzione