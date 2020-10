Drive-in tamponi Feltre: disponibile anche per residenti Primiero, dopo la segnalazione dei giorni scorsi al nostro giornale

Via libera da Ulss1 Dolomiti al nuovo importante servizio sanitario per la comunità di Primiero

Feltre/Primiero – Da mercoledì 7 ottobre 2020 il drive-in tamponi rapidi operativo a Feltre in via Borgo Ruga, 34 (accesso da via panoramica) sarà disponibile anche per i residenti della Valle del Primiero e del Vanoi.

Il Drive-in di Feltre è aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 con accesso libero (senza prenotazione).

Possono accedere:

i soggetti frequentanti la scuola con sintomatologia simil covid, preferibilmente su indicazione del Pediatra o del Medico di Medicina Generale

i soggetti in rientro da Croazia, Spagna, Grecia, Malta, Francia (Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra)

i soggetti in rientro da Sardegna per il tampone volontario di controllo.

In accordo anche con l’Azienda sanitaria trentina, a Feltre sarà effettuato un test antigenico rapido con comunicazione dell’esito dopo circa 20 minuti dall’esecuzione. in caso di positività sarà eseguito immediatamente il test molecolare. È necessario presentarsi in auto muniti di mascherina e tessera sanitaria magnetica.

In breve

Nelle ultime 24 ore nel bellunese, sono emerse 20 nuove positività di cui 10 riferite a Comuni del Cadore e 4 a centri di servizio. Si tratta come nei giorni scorsi di maturazione di positività in soggetti già sottoposti a quarantena in quanto contatti di caso. Le persone attualmente ricoverate in Malattie Infettive al San Martino di Belluno sono 27.