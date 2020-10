Novità importanti per i tamponi nel Feltrino

Feltre (Belluno) – Dal 16 ottobre 2020 il drive-in tamponi di Feltre sarà operativo tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 in via delle Industrie – zona Peschiera nell’area dell’ex fabbrica Maragoni a Feltre, con accesso libero per bambini, ragazzi e adulti sintomatici del mondo della scuola e rientri dall’estero.

Fino al 15 ottobre compreso continuerà ad essere attivo il drive in tamponi di Borgo Ruga , 34 – accesso da via Panoramica.