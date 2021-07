Drammatico schianto domenica notte ad Arco: auto in fiamme: cinque coinvolti, nessun ferito grave

Violento frontale nella notte sulla SS 240, all’altezza della discarica della Maza. Elisoccorso mobilitato con sanitari, vigili del fuoco e forze dell’ordine

Arco – Sono al vaglio delle forze dell’ordine le cause del grave incidente avvenuto domenica notte ad Arco. Due utilitarie si sono scontrate frontalmente, una delle due, successivamente, ha preso fuoco. Cinque le persone coinvolte, tutte giovani, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Dieci vigili del locale corpo volontario sono intervenuti verso mezzanotte per domare un incendio ad una vettura. Per cause ancora da accertare – precisano i vigili del fuoco di Arco – sulla SS 240 all’altezza della discarica della Maza, le due auto si sono scontrate frontalmente.

Una delle due, successivamente, ha preso fuoco. Fortunatamente i quattro ragazzi che la occupavano sono riusciti ad uscire dall’utilitaria prima che le fiamme avvolgessero l’abitacolo. La strada, chiusa a lungo per consentire le operazioni di soccorso e di spegnimento del mezzo. Sul posto, accanto al sempre tempestivo intervento dei vigili del fuoco Arco, anche l’elicottero e diverse ambulanze che hanno prestato soccorso ai 5 feriti.