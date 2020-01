Drammatico schianto a Taio: muore il forestale Daniele Asson

Grave incidente poco dopo le 7 sulla strada della val di Non all’altezza di Taio nel comune di Predaia

Trento – È il forestale trentino, Daniele Asson, 35 anni, la vittima del grave incidente. Altre due persone sono rimaste ferite venerdì mattina in seguito ad un tragico impatto che ha coinvolto più auto.



Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche l’elicottero di Trentino Emergenza che si è levato in volo per portare i feriti all’ospedale Santa Chiara di Trento.



Una scena drammatica quella di fronte agli occhi dei soccorritori intervenuti dopo la chiamata di emergenza.