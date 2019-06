Drammatico incidente sulla Valsugana, decine di feriti e strada chiusa per diverse: riaperta dopo le 18

Connect on Linked in

Traffico bloccato sabato pomeriggio per consentire i soccorsi lungo la statale 47 della Valsugana per un incidente stradale che si è verificato verso le 15 nei pressi dello svincolo per Brenta, nel Comune di Caldonazzo, in direzione di Levico

Trento – Tragedia sfiorata sabato pomeriggio lungo la strada della Valsugana. In seguito ad uno scontro frontale che ha coinvolto sei mezzi, con decine di feriti.

E’ avvenuto verso le 15 di sabato, in località Brenta, nei pressi del ristorante Al Sole. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari, i carabinieri ed i sanitari, con due auto mediche ed il supporto degli elicotteri.

Secondo le prime ricostruzioni, un’auto avrebbe tentato un sorpasso, in direzione Trento. Ha invece centrato una Volkswagen, una monovolume. Notevoli disagi al traffico, deviato sulla vivina strada provinciale.

In breve

Ferita in schianto che uccise figlia e nipote, donna muore. È morta al Cto di Torino, per alcune complicanze, la 51enne Graziella Lorenzatti. Il 27 ottobre di due anni fa era rimasta ferita in un incidente stradale, sull’Autostrada del Brennero, in cui morirono la figlia Ginevra e la nipote Gioia, di 17 e 9 anni. Alla guida dell’auto c’era sorella gemella Monica. È stata quest’ultima ad annunciare, su Facebook, il decesso. Le due sorelle con le rispettive figlie stavano rientrando a Torino da una gara di pattinaggio, sport nel quale le due ragazze erano considerate delle promesse. Una tragedia che scioccò il mondo del pattinaggio italiano e che al PalaTazzoli di Torino, dove si allenavano, non è stata mai dimenticata. “Si chiude un’altro pezzo della mia vita – dice la sorella Monica – Graziella è ora con le nostre due ragazze.

Negli ultimi mesi aveva ripreso conoscenza, anche se a singhiozzo, e stava frequentando una logopedista per riprendere a parlare”. Graziella verrà sepolta al cimitero di Condove accanto a Gioia e Ginevra.

Brucia maso delle Coste a Predazzo, danni per 200.000 euro. Si calcolano danni per 200.000 euro al maso delle Coste a Predazzo. Le fiamme si sono propagate nelle prime ore di sabato mattina. Sul posto i vigili del fuoco di Predazzo, Ziano, Moena e Panchià. Ancora da chiarire le cause del rogo, forse dovuto ad un cortocircuito.

Elisoccorso mobilitato più volte nel Primiero Vanoi. Venerdì pomeriggio incidente in moto non grave, subito dopo passo Rolle, verso Predazzo. Sempre venerdì in serata, Elisoccorso nel Vanoi, a Caoria, per un malore: una persona è stata soccorsa dall’equipe medica. Infine sabato, altro intervento dell’eliambulanza in zona ‘Cristo pensante’, a passo Rolle. Una persona è stata trasferita a Cavalese non grave.