Tragico incidente mortale all’alba a Lentiai: muore giovane bellunese

I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Belluno sono stati

allertati alle ore 4:40 circa per un incidente stradale in località

Molinello al km 3 della SP 1 Bis nel comune di Borgo Valbelluna

NordEst – Nell’incidente, ha perso la vita un ragazzo di 23 anni di Cesiomaggiore. E’ deceduto sul colpo. L’altra persona che era alla guida dell’altro veicolo è invece ricoverata in Ortopedia a Belluno.

I vigili del fuoco, provenienti dal distaccamento di Feltre, hanno provveduto ad estrarre gli occupanti in collaborazione con i sanitari presenti sul posto e a mettere in sicurezza le autovetture. L’intervento è terminato alle ore 8:30 circa.

In breve

Tragedia in montagna, muore feltrino. È il bellunese Giovanni Marcon di 49 anni, di Feltre, l’alpinista morto venerdì pomeriggio sul versante francese del Monte Bianco, a 4.000 metri di quota. Era insieme ad altri due compagni di cordata italiani rimasti illesi. Stavano scendendo dal Dente del Gigante, sulla cresta Rochefort, quando è precipitato per oltre 200 metri, finendo in un canalone. A dare l’allarme è stata una guida alpina francese che ha assistito all’incidente.