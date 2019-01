Drammatico incendio in un ristorante del Cadore: chiusa SS51 Alemagna

Connect on Linked in

A San Vito di Cadore, intervento di Anas e Vigili del fuoco

NordEst – Sulla strada statale 51 “Di Alemagna” è stato necessario chiudere alla circolazione dalle ore 15.30 alle 19.30 circa un tratto a San Vito di Cadore (Belluno), per un incendio divampato da un ristorante adiacente alla sede stradale.

I vigili del fuoco hanno operato per domare l’incendio del complesso residenziale commerciale, da cui una persona è stata tratta in salvo con l’autoscala.

Le squadre dei vigili permanenti e volontari, accorsi con 13 automezzi e 31 operatori, coordinate dal comandante provinciale Girolamo Bentivoglio, hanno spento il rogo dell’edificio. Sono ora in corso le operazioni di bonifica del tetto.

Al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco le cause, che hanno innescato il rogo. L’intero edificio é inagibile, e i danni ingenti. Le operazioni dei vigili del fuoco proseguiranno presumibilmente fino a tarda serata.

In breve

Si procede per il reato di sequestro di persona a scopo di terrorismo nel fascicolo avviato dalla Procura di Roma in relazione alla scomparsa in Burkina Faso dell’architetto padovano Luca Tacchetto. Il procedimento era stato aperto in un primo momento come modello 45, ossia senza indagati o ipotesi di reato. Il pm Sergio Colaiocco, titolare dell’indagine, ha adesso rubricato il fascicolo con quanto previsto dall’articolo 289 bis del codice penale. Sugli sviluppi dell’indagine gli inquirenti di piazzale Clodio mantengono al momento il più stretto riserbo.

Sci ma non solo. A Cortina ci sono state le big del circo bianco per le gare di coppa del mondo: ma nel dopo gara riflettori anche su Michelle Hunziker, impegnata in un evento con la Fondazione Doppia Difesa onlus, che da più di dieci anni aiuta le donne vittime di violenza. Obbiettivo dell’iniziativa è di “esprimere la gioia dello stare insieme e dello sport, in contrapposizione a discriminazione, abusi e violenze di cui troppe donne sono ancora vittime”. Poi, insieme alle atlete Fisi, la showgirl ha incontrato Giorgio Serena e Luca Giavi, rispettivamente Vicepresidente e Dg del Consorzio del Prosecco DOC, e Flavio Roda, Presidente della FISI e Alessandro Benetton Presidente di Fondazione Cortina 2021. Nell’occasione Michelle ha ricevuto dal Consorzio del Prosecco DOC una donazione di 40.000 € per sostenere le attività della onlus. La Hunziker ha poi ringraziato i donatori e anche la federazione FISI, per la disponibilità a far partecipare le atlete a questa iniziativa speciale, e la Fondazione Cortina 2021.