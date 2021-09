Drammatico frontale in Val di Non: muore Silvia Berlanda di 22 anni, ferito un 50enne

Il gravissimo incidente, giovedì sera verso le 17

Val di Non (Trento) – E’ Silvia Berlanda, 22 anni, di Denno, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto giovedì pomeriggio a Ceramica di Ton. Stava tornando a casa dal lavoro, in auto, verso le 17, quando si è scontrata frontalmente con una Alfa Giulia, guidata da un uomo della zona. L’impatto è stato spaventoso, con le vetture completamente distrutte.

Per la giovane donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Tenno, i carabinieri della stazione di Spormaggiore con il supporto del nucleo Radiomobile di Cles. E’ arrivato anche l’elicottero da Trento. L’uomo alla guida dell’altra auto, un 51enne, è stato trasportato al Santa Chiara di Trento con vari politraumi. Per la giovane invece, i soccorsi sono stati inutili, troppo gravi le ferite riportate.