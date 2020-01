Drammatica spedizione per Simone Moro e Tamara Lunger sul Gasherbrum

Stavano tentando la salita del Gasherbrum I sull’Himalaya

NordEst – L’alpinista bergamasco Simone Moro ha avuto un incidente in montagna, insieme all’altoatesina Tamara Lunger, mentre i due stavano tentando la salita del Gasherbrum I e il concatenamento con il Gasherbrum II, nella catena montuosa del Karakoram, sull’Himalaya.

“Senza stare a girare troppo attorno al concetto, siamo arrivati veramente a un soffio da un epilogo tragico e funesto sia per me che per Tamara – racconta Moro su Facebook -. Eravamo intenzionati a passare due notti sulla montagna, raggiungere Campo 1, dormire lì e il giorno dopo dirigerci verso Campo 2.

Eravamo finalmente fuori dalla cascata di ghiaccio, avevamo superato anche l’ultimo grosso crepaccio e procedevamo sul plateau sommitale. Sempre legati perché sapevamo che i crepacci erano sempre in agguato e antenne sempre dritte ma il morale alto e la soddisfazione di aver superato tutto – racconta -. Il labirinto di ghiaccio grande, ma la giornata non era finita e quello che ci aspettava terribile”.