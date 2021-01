Dramma della disperazione in Vallagarina: un uomo senza casa è stato ritrovato morto in un capannone

L’uomo sarebbe morto per il freddo di questi giorni

Rovereto – La vittima è un cittadino marocchino, 57 anni, dormiva negli spazi dell’ex macello di Mori. Il ritrovamento è avvenuto all’inizio della settimana, ma la notizia è stata diffusa solo venerdì dopo l’esame medico-legale: ipotermia.

Si tratta di una persona conosciuta in zona, specie a Rovereto, per anni aveva cercato di trovare una sistemazione stabile, un lavoro, una casa, prima di finire invece per strada, dove il disagio personale si è aggravato. In questa stagione, segnata dal gelo e da tanta neve, sono purtroppo ancora numerose le persone in Trentino che faticano a trovare un ricovero nei centri di accoglienza.