Dramma a Bassano del Grappa: giovane donna trovata senza vita in un camper

NordEst – Indagini a tutto campo dei Carabinieri sulla morte di una 31enne trovata domenica mattina in via Capitelvecchio a Bassano del Grappa (Vicenza). Il corpo senza vita, all’interno di un camper parcheggiato in un’area di sosta.

Il cadavere, secondo alcune fonti investigative, presenterebbe delle ferite da arma da taglio. Sul posto anche i militari della scientifica che stanno cercando elementi utili all’indagine. Al momento non si esclude alcuna ipotesi; ma si ipotizza l’omicidio. Il compagno della giovane donna, anche lui un italiano, viene sentito in Caserma a Bassano del Grappa.