Dpcm, misure Alto Adige, Bond (FI): «Lo Stato nello Stato colpisce ancora. Basta alla concorrenza sleale»

«Uno schiaffo alle regole – continua Bond – se è vero che tutti dobbiamo rispettare il Dpcm per la salute collettiva, non è tollerabile che Bolzano faccia – come sempre – quello che vuole. Nella Provincia autonoma il virus può circolare liberamente fino alle 22?

Pensiamo alla concorrenza sleale nei confronti dei ristoratori di Cortina, di Arabba, di altre località bellunesi di confine, costretti a chiudere alle 18, mentre i loro competitor, a qualche chilometro di distanza, possono continuare a lavorare. Lo Stato nello Stato – conclude il deputato – ancora una volta colpisce e crea danni enormi».