Dpcm: estrema destra in piazza a Verona, corteo e fumogeni

Fiamme nella mattinata di venerdì in un maso dell'Alto Adige. L'incendio ha distrutto quasi completamente un maso nella zona di Campolasta in Val Sarentino. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco volontari di tutta la zona. Sull'origine del rgo sono invece in corso le indagini dei carabinieri dela zona.