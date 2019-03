Dottoressa tedesca evasore totale in Italia: denunciata dalla Finanza

Connect on Linked in

Affittava casa a turisti in Trentino senza registrarli

Trento – La guardia di finanza di Riva del Garda ha scoperto e denunciato un evasore totale. È una donna tedesca di 59 anni, medico residente a Nago Torbole, che affittava casa senza registrare i clienti. I finanzieri hanno accertato ricavi non dichiarati per 105.755,00 euro.

Pubblicizzava gli alloggi su siti Internet specializzati, per vacanze o brevi soggiorni in una villetta avuta in eredità da un’anziana, ma non comunicava i dati dei turisti. Le Fiamme gialle rivane hanno accertato l’omessa comunicazione per 18 persone, una violazione penale punita con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro (pena convertibile in sanzione pecuniaria).

La finanza l’ha poi scoperta evasore totale in Italia, non avendo presentato la dichiarazione dei redditi nel 2013 e 2014, quando aveva svolto un’attività professionale retribuita, occupandosi di assistenza medica sportiva con diagnosi delle prestazioni e il controllo della formazione delle squadre nazionali tedesche di nuoto, boxe, sollevamento pesi e atletica.