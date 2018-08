Doppio passaporto: Messner, anche ai trentini

‘Caso mai vedo in futuro, per i miei figli, passaporto europeo’

Trento/Bolzano – “Tale opportunità va data anche ai Trentini. A me non serve, sono contento di quello che ho e caso mai vedo in futuro, non per me ma per i miei figli, l’introduzione di un passaporto europeo”. Così sul doppio passaporto Italia-Austria per gli altoatesini Reinhold Messner, intervenuto in Trentino, dalla Valle del Chiese.

“Però se a Vienna e a Roma viene deciso che i sudtirolesi di lingua tedesca e di lingua italiana possono averli – ha detto sul doppio passaporto – tale opportunità deve essere data anche ai sudtirolesi di lingua italiana e in particolare ai trentini.

La popolazione del Trentino ha difeso la propria Heimat, parte del regno austroungarico fra il 1914 e il 1918. Chi vive in questa terra, una volta chiamata Welchtirol o Suedtirol, che allora non era Bolzano ma il Trentino, ne deve avere diritto.

Non vogliamo un’altra lite solo perché qualcuno ha l’idea di dare il passaporto solo a un gruppo o a due gruppi linguistici. Non si può dividere il gruppo italiano tra Trentino e Bolzano”.