Doppio intervento notturno del Soccorso Alpino trentino: su Cima dodici e sul Latemar, tutti illesi

Doppio intervento per l’Area Operativa Trentino Settentrionale del Soccorso Alpino

Trento – Il primo intervento si è concluso martedì intorno alle 22.10. Una famiglia tedesca composta da tre persone – i genitori e un bambino di 10 anni – stava facendo un’escursione sulla via ferrata Gadotti e la cima Dodici in Val di Fassa, quando è stata colta da una tempesta. La chiamata ai soccorsi è arrivata verso le 17. Immediato l’intervento dell’Area operativa Trentino Settentrionale del Soccorso Alpino, il cui coordinatore ha inviato due squadre di terra sul posto. I soccorritori hanno localizzato i tre escursionisti, illesi, sul sentiero sotto cima Dodici. Li hanno raggiunti a piedi e accompagnati in sicurezza a valle.

Alle 22.30 di martedì sera l’Area Operativa Trentino Settentrionale del Soccorso Alpino è stata allertata nuovamente per un turista giapponese che non aveva fatto rientro in albergo dopo un’escursione al rifugio Torre di Pisa nel gruppo del Latemar. È stato lo stesso albergatore a lanciare l’allarme. Alle prime luci dell’alba di mercoledì mattina sono partite le operazioni di ricerca con l’elicottero che ha compiuto un sorvolo. Il turista è stato trovato illeso, recuperato a bordo e portato a Moena. Si era rifugiato al bivacco Rigatti a una quota di 2638 m. Non è stato necessario il ricovero in ospedale.