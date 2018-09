Doppio intervento per l’elisoccorso a Primiero e San Martino di Castrozza con Dauphin: nuovi velivoli fuori servizio da giorni

Connect on Linked in

Intervento dell’elisoccorso a San Martino di Castrozza per una caduta nel bike park, giovedì era atterrato a Transacqua

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Con i nuovi velivoli dell’elisoccorso trentino in manutenzione ormai da diversi giorni, in valle si è visto per ben due volte il Dauphin giallo e rosso, mentre in altre zone del Trentino è intervenuto in supporto anche l’Aiut Alpin con l’elicottero in livrea gialla – solo temporaneamente – per la manutenzione del velivolo rosso.

Sabato pomeriggio intervento sanitario per l’elisoccorso a San Martino di Castrozza. Un biker è caduto sulla pista del Tognola, procurandosi vari traumi non gravi. Dopo aver sbarcato l’equipe sanitaria, l’elicottero ha atteso in piazzola a San Martino di Castrozza.

Giovedì sera l’elicottero era arrivato invece a Transacqua con l’equipe medica per un soccorso sanitario.

Le immagini dell’elisoccorso

di Stefano big Taufer