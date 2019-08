Doppio intervento dell’elisoccorso a Primiero: a Transacqua e in Val Canali. Nuovo problema tecnico per un velivolo

Connect on Linked in

Per un sanitario in tarda mattina a Transacqua e nel primo pomeriggio per il recupero di un escursionista illeso in Val Canali. Nuovo problema tecnico per un velivolo di Trentino Emergenza, mercoledì nel primo pomeriggio

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Due interventi dell’elisoccorso a Primiero, nella giornata di mercoldì, a distanza di un’ora.

La prima emergenza è scattata alle 12.30 a Transacqua (Pieve) per un malore che ha interessato una persona, subito soccorsa dai sanitari del 118 in ambulanza e successivamente trasferita in piazzola, dove è stata presa in cura dall’equipe medica, arrivata in volo da Trento e rientrata poco dopo.

Verso le 13.30, dopo la sostituzione del velivolo inizialmente decollato da Mattarello, per un problema tecnico, l’elisoccorso si è alzato nuovamente in volo con un secondo mezzo verso Primiero, con destinazione Val Canali – Pale di San Martino. E’ stato recuperato un escursionista illeso – che non riusciva a rientrare autonomamente -, sbarcato a valle. Il velivolo è quindi rientrato vuoto a Trento, al termine dell’intervento.