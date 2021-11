Dopo Monclassico, da martedì 9 novembre primi rifiuti a Imèr. Comitato “No Discarica” annuncia manifestazione

Dopo la nota del Comune di Imèr anche il Comitato “No discarica” diffonde un comunicato in serata e invita la popolazione locale e i Consiglieri comunali di valle alle 13.30 in località Salezzoni, per manifestare contro la riapertura. Mozione delle minoranze contro la riapertura

Imèr (Trento) – La discarica di Monclassico in valle di Sole ha riaperto già i battenti da lunedì mattina 8 novembre, mentre da martedì 9 toccherà a Imèr, nel sito in località Salezzoni, come era prevedibile da alcune settimane, nel quale si sta lavorando ormai da diversi giorni per la preparazione del sito, localizzato a bordo strada.

Non sono bastate a fermare la riapertura, le tremila firme raccolte, le delibere dei Consigli comunali di Primiero, Vanoi Mis e l’amarezza di una intera comunità che si è battuta in tutti i modi in questi mesi, per trovare una soluzione alternativa. Rivedi il dibattito pubblico organizzato nei giorni scorsi sul tema. Ma il Comitato locale non si arrende e si mobilita per l’intera giornata di martedì 9 novembre.

Intanto, le minoranze comunali riunite inoltrano una mozione per il ricorso avverso alla delibera della Giunta Provinciale n. 1729 del 18/10/2021.

A Monclassico, le 30mila tonnellate anno, per due anni, di rifiuti solidi previsti si sono ridotte a 25mila in un solo anno. Il Comune guadagnerà: 30 euro a tonnellata. Alla fine dei conti una somma considerevole: 750.000 euro. In più la discarica l’anno prossimo dovrebbe essere dichiarata chiusa per sempre con la naturalizzazione, come è stato richiesto anche da Primiero.

