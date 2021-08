Dopo Malga Pala, elisoccorso anche al Passo della Fradusta: giovane scivola su un ghiaione

Continuano i numerosi interventi di questi giorni per infortuni in quota ma anche con svariate segnalazioni per “mal di montagna”, una condizione patologica causata dal mancato adattamento dell’organismo alle grandi altitudini, in particolare dovuta alla più bassa pressione

Primiero San Martrino di Castrozza (Trento) – Elicottero da Trento sulle Pale di San Martino, giovedì mattina prima delle 9, per una caduta di un giovane di Primiero di 17 anni, in zona passo della Fradusta. Secondo le informazioni fornite dal Soccorso alpino di zona, il ragazzo stava salendo da solo dal rifugio Pradidali verso cima Fradusta, quando nei pressi della cresta – a circa 2900 metri – è scivolato su un ghiaione per alcuni metri, riportando vari traumi, ma non sarebbe grave.

Non riuscendo più a proseguire in autonomia a causa di un forte dolore alla schiena, il giovane ha allertato in autonomia i soccorsi poco prima delle 9 del mattino. E’ stato chiesto l’intervento dell’elicottero, attivando gli operatori delle stazioni di San Martino di Castrozza e di Primiero.

Sbarcata l’equipe sanitaria al rifugio Pedrotti sulla Rosetta, l’elicottero è salito in quota. Dopo aver individuato l’infortunato, il Tecnico di Elisoccorso è stato verricellato sul posto. In accordo con l’equipe sanitaria il paziente è stato e recuperato a bordo dell’elicottero con il verricello, per essere poi stabilizzato in piazzola presso il rifugio e successivamente trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Mercoledì pomeriggio l’elicottero ha effettuato anche un soccorso in zona Malga Pala, per una donna di 56 anni che ha riportato alcuni traumi in seguito ad una caduta. Dopo le prime cure dei sanitari è stata trasferita in codice giallo all’ospedale di Cavalese. L’elicottero invece non è riuscito ad arrivare al rifugio Rosetta, sempre mercoledì pomeriggio, a causa della nebbia, dove un uomo ha accusato un malore. E’ stato soccorso dai sanitari con il supporto degli uomini del soccorso alpino di zona.