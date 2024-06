Dopo le fiamme alla Legnami Grumes, scatta la solidarietà online, per titolari e dipendenti: “Aiutiamoli a ricominciare”

“Un incendio improvviso nella notte del 19 giugno ha distrutto completamente Legnami Grumes, la storica segheria della Val di Cembra, in Trentino. Per i titolari e i soci non è solo la perdita di un’azienda, ma di un sogno coltivato per una vita”.

Nordest – Per loro è partita una gara di solidarietà sulla piattaforma GoFundMe che ha superato i tremila euro raccolti in poche ore. “Oltre 120 vigili del fuoco da tutto il distretto di Cembra, dalla Val di Fiemme e da Trento – scrivono gli organizzatori, la cooperativa sociale onlus Canalescuola – hanno combattuto contro le fiamme per ore, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La segheria è andata completamente distrutta”. “Oltre al danno economico – spiegano – il rogo ha messo a rischio il lavoro di circa una decina di dipendenti”.

“Con la tua donazione – continuano – potremo: aiutare i titolari, Roberto e Marcello, e i lavoratori a ricominciare; contribuire alle ingenti spese di smaltimento della struttura, dei macchinari e delle attrezzature andati distrutti nell’incendio; far sentire la vicinanza della comunità”.

La raccolta fondi è raggiungibile al link: https://www.gofundme.com/f/la- passione-di-una-famiglia-e-di- unazienda-andata-in-fiamme