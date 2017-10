A 40 anni dal Friuli: ecco i terremoti che hanno segnato la storia a Nordest

Connect on Linked in

Parlare di terremoti a Primiero e tra le Dolomiti trentine, può apparire strano ma, essendo le valli locali contornate da aree ad elevata sismicità (Belluno in primis), è “normale” che scosse con epicentro in zone non distanti vengano avvertite. Ricorrono proprio quest’anno anche i 40 anni del sisma in Friuli

di Ervino Filippi Gilli

Nordest – Se l’epicentro del terremoto come è successo sabato 23 aprile si trova nei pressi dell’abitato di Sagron – Mis è evidente che scosse anche di magnitudo non elevate possano creare qualche apprensione.

Le cronache di un tempo

Gli articoli del passato, sono pieni di racconti di terremoti e frane conseguenti che seppelliscono interi villaggi. Lo storico Racchini ricorda il terremoto del 245 che distrusse parte di Feltre, quello del 365 che “presso Belluno aperse voragini, fece crollar monti e sviò la Piave” ed infine quello del 1114 “che sobbissò due villaggi presso Belluno, ed uno a Primiero denominato Piubacco, fra i Comuni di Tonadico e Siror”.

Le scosse nel 1800

Venendo a giorni meno lontani, Lo storico locale maestro Luciano Brunet scriveva che “L’alba del 12 giugno 1836, d’improvviso, alle ore tre e mezzo del mattino una tremenda scossa di terremoto colpì tutto il Veneto e la nostra Valle: otto secondi di tremenda distruzione e morte. .. Il 15 luglio altra grave scossa a mezzogiorno e mezzo ed il giorno 20 luglio nuova terribile scossa a mezzogiorno. Le scosse si susseguirono con minor violenza fino al 26 ottobre di quell’infausto anno 1836”.

L’epicentro venne segnalato nella zona di Asolo e la magnitudo fu stimata nel 5.6. Nell’anno 1859 viene ricordata una scossa di terremoto intensa, preludio di quella che nel 1873 causerà danni e vittime nella città di Belluno. Il terremoto del 1859, con epicentro a Collalto in provincia di Treviso, raggiunse una magnitudo stimata in 5.2 ma non provocò vittime.

Una scossa ben più importante fu quella del 1873: nel Bellunese vennero contati un centinaio di morti (soprattutto in Alpago) ed oltre 200 furono gli edifici demoliti; l’intensità stimata fu veramente alta andando a toccare l’ottavo grado della scala Richter.

Archiviato il 1873, nel 1890 il cronista anonimo della Gazzetta di Trento scrive di “Una leggiera scossa di terremoto ondulatorio durata circa un minuto secondo.

La terra trema nel 1900

”Passano dieci anni e nel marzo 1900 viene avvertita una scossa abbastanza forte (magnitudo calcolata pari a 4.88 Richter ) della durata di alcuni secondi; l’epicentro si trovava a Valdobbiadene.

Il 6 novembre 1920 alle 10.28 a Feltre si registra un terremoto con magnitudo 4.23. Nella Valle di Primiero non si segnalano danni come del resto non crea problemi la scossa del 4 luglio 1924 con epicentro a Sedico e magnitudo 4.15.

Ben più seri sono i terremoti del 1936 (18 ottobre) e 1940 (3 gennaio): il primo lesione la casa limitrofa alla Torre municipale di Fiera di Primiero in Piazza Battisti (la casa è fatta sgomberare il 21 ottobre), la seconda, con epicentro Fonzaso e magnitudo 4.3 della scala Richter, provoca il crollo della casa precedentemente sgomberata; oltre ai danni a questo fabbricato si verificano anche la rottura del quadrante dell’orologio della torre (a quel tempo realizzato in cristallo con numeri in rilievo in rame) e l’apertura di una crepa anche nella chiesa arcipretale di Pieve.

1976 – 2016 terremoto del Friuli

Venendo ai giorni nostri, ben vivido nella memoria della popolazione, ma soprattutto dei nostri volontari che parteciparono ai soccorsi, è il ricordo dei terremoti di maggio e settembre 1976 che devastarono il Friuli e che vennero distintamente avvertiti anche a Primiero.

Termino ricordando le scosse del 29 settembre 2010 con epicentro Lamon e magnitudo 2.8 della scala Richter e, soprattutto, quelle del maggio/giugno del 2012 in Emilia Romagna.

Se nella nostra valle la scossa del 2012 viene avvertita ma non si registrano danni, non altrettanto può dirsi dell’Emilia, Veneto e Lombardia.

A 40 anni dal Terremoto del Friuli