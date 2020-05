Dopo il rinvio de “I Suoni delle Dolomiti”, annullata anche “Mezzano Romantica” 2020

In venticinque anni di emozioni ad alta quota, è l’emergenza legata al coronavirus a fermare il Festival I Suoni delle Dolomiti. Appuntamento all’estate 2021 anche per la 20^ stagione della Music Academy International e la 10^ edizione di Mezzano Romantica a Primiero

Trento – Appuntamento rinviato all’estate 2021 per la 7° edizione del Trentino Music Festival e la 10° edizione di Mezzano Romantica. Lo annunciano– vista l’attuale situazione legata al Covid 19 – l’Amministrazione Comunale di Mezzano di Primiero e la direzione della Musi Academy International di New York, che dal 2014 teneva i suoi corsi estivi internazionali di perfezionamento a Mezzano e nel Primiero. In comune accordo, hanno deciso di sospendere quanto previsto per questa estate, per mantenere il respiro internazionale della manifestazione e per salvaguardare al massimo la salute di tutti, cittadini ed ospiti.

“E’ stata una decisione difficile, presa insieme ai nostri partner di Mezzano, anche perché per noi significa non passare l’estate nella “nostra” valle –commenta Maddalena Deichmann, Direttore della MAI- Una grande tristezza, ma la pandemia con i rischi di contagio a livello globale, insieme alla natura internazionale del festival, hanno reso la nostra iniziativa impossibile per l’estate 2020.”

“Dispiace, chiaro. Non c’erano però alternative – aggiunge da parte sua l’Assessore alla cultura e turismo, Ivano Orsingher – Poteva essere una edizione del Trentino Music Festival di ancor più grande interesse e attrattiva per celebrare insieme il 20° anniversario dalla fondazione del Mai e il 10° di Mezzano Romantica. Abbiamo tentato fino alla fine, però non esistono spazi di manovra, anche e soprattutto perché nella nostra iniziativa sono fondamentalmente coinvolti gli artisti di provenienza americana e straniera. Non tutto è comunque perduto per quest’anno, nel senso che con il direttore artistico Francesco Schweizer stiamo preparando, in base alle aperture concesse dalle disposizioni, un mini calendario estivo – autunnale di Mezzano Romantica. Almeno 2 concerti e 2 pièce teatrali. In ogni caso, si tornerà più forti che mai”.

Non un addio, quindi, ma un arrivederci all’anno prossimo, con l’intenzione e la promessa di mantenere alto e di largo respiro il programma dell’edizione celebrativa dei due anniversari, rinviandolo all’estate 2021, che tutti si augurano segnerà una rinascita dopo quest’anno difficile.

Come noto, da anni Mezzano ospita fra luglio e agosto circa 300 fra studenti e i docenti della Music Academy International di New York, che ha individuato nel Primiero la location ideale per i suoi prestigiosi corsi di perfezionamento in diversi ambiti artistici, dalla lirica alla musica classica orchestrale, dal musical alla danza, dal canto alla musica da camera. Gli alunni e i loro docenti, musicisti di fama internazionale, danno vita a uno straordinario cartellone ricco di appuntamenti di altissimo livello, che vede esibirsi cantanti d’opera, strumentisti, pianisti, formazioni corali, ballerini di numerose nazioni, oltre che a Mezzano anche in altre località del Primiero – fra cui anche Canal San Bovo, Imèr, Fiera di Primiero. Tutti gli spettacoli, molto seguiti, sono gratuiti.