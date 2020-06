Dopo zero contagi, nuovo positivo in Alto Adige

Un caso positivo in Alto Adige. Intanto la giunta provinciale di Bolzano ha deciso di non far pagare del tutto l’Imi al settore alberghiero e della ristorazione, mentre gli altri settori economici riceveranno uno sconto del 50% se potranno provare un calo del fatturato di almeno il 20%

Bolzano – Una persone è risultata positiva al test del coronavirus nelle ultime 24 ore in Alto Adige. Lo rende noto l’Azienda sanitaria provinciale sulla base dei 479 tamponi valutati. In totale, sono 2.634 le persone che hanno sicuramente contratto l’infezione in provincia di Bolzano, accertate grazie a 81.017 tamponi effettuati su 39.241 persone dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Aumentano, sia pure in misura contenuta, anche i pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri: sono 7, due in più rispetto ad ieri. Un altro paziente è ricoverato in terapia intensiva a Bolzano. Resta fermo il bilancio delle vittime della pandemia che sono 292.

Attualmente, sono in quarantena o in isolamento domiciliare 300 persone. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 3.114 (5 in più rispetto a martedì).

L’Alto Adige era tornato martedì al “doppio zero” (nessun contagio e nessun decesso), dopo il picco di lunedì con undici nuovi casi all’interno di un’unica famiglia.