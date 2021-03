Dopo due giorni di tregua, 4 morti in Alto Adige, verso test fai da te

La Provincia di Bolzano porta avanti il progetto pilota dei test fai da te nelle scuole e verifica la possibilità di mettere dei kit anche a disposizione della popolazione. In Alto Adige è vaccinato il 79% degli ultra 80enni con almeno una dose, esaurendo così la lista d’attesa. Aggiungendo le persone che hanno superato la malattia, la fascia immunizzata è ancora più ampia, ha sottolineato l’assessore alla sanità Thomas Widmann

Bolzano – Dopo due giorni di tregua senza decessi l’Alto Adige registra 4 morti per covid. Il numero complessivo sale così a 1.105 dall’inizio della pandemia.

Sono invece 148 i nuovi casi: 67 analizzando 1.108 tamponi pcr e 81 analizzando 13.147 tamponi antigenici. Risultano attualmente ricoverati 275 pazienti covid: 37 in terapia intensiva (dei quali 3 in Austria, 120 nei normali reparti e 114 nelle cliniche private). In quarantena si trovano 3.605 altoatesini.