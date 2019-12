Doping: tribunale Losanna respinge ricorso Schwazer

Posted on

Cresce l’interesse per questi piccoli e versatili dispositivi hi-tech Rovereto (TN) – Il mercato dei droni è in netta crescita. Sempre più diffusi e sempre più versatili, questi piccoli velivoli rappresentano un settore di sicuro interesse per la ricerca e per le imprese trentine che si occupano di innovazione. Dall’agricoltura all’edilizia, dai sensori alla tecnologia […]