‘Donne, uomini e dintorni’, dopo l’olimpionica Bellutti nuovo appuntamento giovedì 4 aprile a Imèr con “Il cuore nello Zaino” e le storie di Luisa, Fabio, Mario e Nadia

Il raccontare e il raccontarsi della campionessa olimpionica Antonella Bellutti ha affascinato il pubblico attento e partecipe, nella serata del 28 marzo presso la Scuola Musicale di Transacqua, dal titolo ‘Donne alla scoperta di…’

di Liliana Cerqueni

Primiero (Trento) – Un’ospite d’eccezione che il gruppo di lavoro ‘Donne, uomini e dintorni’ ha voluto a Primiero come testimonial sul tema in agenda quest’anno: Donne e uomini in viaggio. L’immagine indubbiamente più conosciuta dell’atleta è quella legata ai successi nel ciclismo su strada, primi fra tutti l’oro olimpico di Atalanta del 1996 e quello di Sidney del 2000, seguiti da ottime performance ai Mondiali, Coppe del Mondo ed Europei. Una sportiva a 360° – dalla pratica dell’atletica leggere, il bob e la bicicletta – che non ha perso di vista la qualità della vita, i valori che la rendono completa, il gusto del viaggio come conoscenza, scoperta, incontro con se stessi e con gli altri.

Ed è questo suo aspetto che Antonella Bellutti ha voluto spiegare e rivelare in molte sfaccettature, offrendo spaccati di avventure vissute dal Costa Rica alle Isole Lofoten, dal Giappone a Creta, nel suo vivere il mondo dopo aver cessato l’attività agonistica. Viaggi, cambiamento e svolta, le parole d’ordine di una donna che ha scoperto il valore del tempo, il gusto dello spostamento in autonomia, il piacere della libertà, la possibilità di intraprendere nuove attività, la serenità di uno stile di vita legato alla sana alimentazione, a ritmi umanamente sostenibili che generano pensieri positivi. Il viaggio come metafora della vita.

E di sostenibilità ha parlato anche a proposito di turismo di montagna, nuove forme di accoglienza e comportamenti che rispettino l’ambiente e contribuiscano a preservarne l’esistenza e il valore, in un’epoca distratta, distruttiva, indifferente, sprezzante. Una serata ricca di spunti, di curiosità e soprattutto di spessore per le tematiche toccate, che non hanno risparmiato neanche contenuti scottanti e tristemente sempre attuali, come la dignità spesso calpestata delle donne, la violenza, l’impreparazione di una società che ha ancora molto da imparare. La serata è stata allietata dalle note della giovane allieva della Scuola musicale di Primiero, Amanda Ponziani, che ha accompagnato al pianoforte le fasi dell’incontro con la grande campionessa Antonella Bellutti.

Il secondo appuntamento della trilogia di incontri organizzata dal gruppo “Donne uomini e dintorni”, dal titolo ‘Con il cuore nello zaino’, si terrà giovedì 4 aprile alle 20.30 presso la sala Ex Sieghe di Imèr. Un appuntamento da non perdere, con le originali storie di Luisa, Fabio, Mario e Nadia.