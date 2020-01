Donna scomparsa, marito via da casa

Posted on

Gli uomini delle Fiamme gialle hanno scovato in Trentino ventiquattro presunti evasori totali, che non hanno dichiarato al fisco ricavi per 11 milioni di euro. In seguito ad una lunga serie di indagini, sono stati scoperti, in val di Fiemme. Vengono contestate anche violazioni all'Iva per circa un milione di euro. Nel mirino dei finanzieri […]