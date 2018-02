Donna ruba in due case in Valsugana: denunciata

Connect on Linked in

Denunciata dai carabinieri. Altre brevi di cronaca dal Trentino Alto Adige

Borgo Valsugana (Trento) – Una giovane di 27 anni, rom, è stata denunciata dai carabinieri di Borgo Valsugana per un furto in una casa a Grigno. La stessa giovane era stata oggetto di analoga denuncia qualche settimana fa sempre da parte dei carabinieri di Grigno.

La giovane è stata identificata grazie a un testimone che l’ha vista fuggire dalla seconda abitazione, , da cui aveva portato via alcune centinaia di euro e un bancomat, con cui aveva prelevato 1.000 euro prima che la carta venisse bloccata.

In breve

Aveva una tronchese e una pistola giocattolo senza tappo rosso – Gli sono valse una denuncia per porto abusivo di oggetti atti allo scasso. Si tratta di un giovane controllato a Bolzano dalla squadra volante della polizia in via Galilei.

Incidente con lo slittino – Gli operatori della questura di Bolzano in servizio sulle piste nel comprensorio sciistico di Obberegen sono intervenuti nei giorni scorsi per soccorrere una bambina di 10 anni, originaria della Polonia, che aveva avuto un incidente sullo slittino.

Liti condominiali in Trentino: sono circa 30.000 le cause civili pendenti in Trentino Alto Adige. La stima arriva dal Codacons, che ha stilato anche la classifica dei problemi più comuni alla base dei contrasti nei condomini della regione: il volume troppo alto del televisore, auto e scooter parcheggiate negli spazi condominiali, animali domestici che sporcano e piante sui balconi che infastidiscono chi abita ai piani bassi. Proprio per fare fronte all’ingente crescita dei costi nel settore della giustizia e aiutare i cittadini del Trentino Alto Adige a risolvere le questioni condominiali senza svuotare il portafogli, il Codacons ricorda che è attivo il servizio ‘scudo legale’, che l’associazione mette a disposizione dei propri associati: una copertura assicurativa relativa alle spese per l’assistenza giudiziale e stragiudiziale. (info e dettagli sul sito www.codacons.it)