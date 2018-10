Donna ritrovata senza vita a Dimaro, Vigile muore in Val Badia, un disperso in Valsugana. Scuole chiuse anche mercoledì

Connect on Linked in

La protezione civile trentina comunica che è stata ritrovata priva di vita la donna data per dispersa a seguito della frana caduta ieri sera nella zona di Campeggio di Dimaro

Trento/Bolzano – La vittima purtroppo è rimasta intrappolata nella sua abitazione sommersa da una imponente colata di fango e sassi

Le avverse condizioni e l’impraticabilità della zona hanno reso particolarmente difficili le operazioni di intervento alle quali hanno concorso squadre di vigili del fuoco volontari con l’apporto del corpo permanente di Trento. Per liberare l’accesso alla casa sono stati utilizzati escavatori che hanno permesso di ricavare un varco attraverso il quale i soccorritori hanno raggiunto l’interno della casa dove è stato trovato ormai senza vita il corpo della donna.

Vigile del fuoco muore in Val Badia

Un vigile del fuoco ha perso la vita a San Martino in Badia, travolto da un tronco d’albero, mentre liberava una strada dai rami caduti.

Disperso a Levico

Ricerche sono in corso per una persona di cui non si hanno più notizie, e che sarebbe stata travolta dalle acque a Levico: Vigili del Fuoco al lavoro nel lago, che viene scandagliato. L’uomo era sceso in serata a verificare l’ormeggio di una sua barca ancorata a riva, ma non ha più fatto ritorno a casa. La barca è al suo posto, dell’uomo non ci sono tracce. Abitazioni evacuate, tratti di strada crollati lungo tutta rete provinciale.

La situazione più grave si è verificata a Novaledo con 50-55 abitazioni scoperchiate. Un perito è stato inviato sul posto per verificare la situazione e coadiuvare l’adozione dei primi interventi.

Elicotteri

Due elicotteri in volo sul territorio provinciale, il primo sopra Dimaro, nel luogo dove è avveuto come noto l’incindente più grave e dove sono state evacuate 200 persone, l’altro in Primiero, distretto al momento completamente isolato per quanto riguarda la viabilità. Si stanno attivando sopraluoghi del Servizio Geologico.

Interruzioni dell’elettricità

Si registrano interruzioni in Primiero (da San Martino in poi), sull’altopiano della Vigolana, nei comuni di Lavarone e Folgaria, nelle valli di Fiemme e Fassa per la caduta di un traliccio a Ziano, in valle di Sole, in Valsugana da Pergine in direzione Borgo Valsugana (Pergine però è interessata solo parzialmente).

Gas metano

Probemi si registrano a Molina di Fiemme a causa di un problema di staticità sul ponte sulla diga di Strametizzo. La condotta principale del gasdotto è stata chiusa. Rimane aperta una condotta minore. Verrà realizzato a breve un by-pas provvisorio per ripristinare l’alimentazione alle utenze. Sono in corso in questo momento le valutazioni tecniche del caso.

Acquedotti

A Caldonazzo la situazione è tornata alla normalità mentre permangono le ordinanze di chiusura per Pergine e Vigolo Vattaro.

Ospedali e case di riposo

Sono in corso verifiche negli ospedali (Borgo Valsugana, Cles e Cavalese) e nelle case di riposo interessate ad eventuali interruzioni nell’erogazione di corrente o di gas per rifornire le strutture del gasolio necessarie ad alimentari generatori ausiliari.