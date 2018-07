Donna precipita e muore a Rio Pusteria

Connect on Linked in

La vittima è un’altoatesina di 74 anni

Bolzano – Un’altoatesina di 74 anni, Katherina Volgger, di Gais, è morta in un incidente in montagna a Rio Pusteria, in Alto Adige. La donna è precipitata per 150 metri nella zona del rifugio Bressanone, in località Valles.

E’ deceduta sul colpo. L’incidente è avvenuto verso le ore 13 a 2.400 metri di dislivello. Sul posto sono arrivati il soccorso alpino e l’elicottero Pelikan 2 che hanno recuperato e la salma. Sono intervenuti anche i carabinieri.

In breve

Soccorso all’alba di domenica in Presanella – Un 33enne è rimasto gravemente ferito. Il ragazzo stava percorrendo con un amico il ghiacciaio lungo il percorso che dal rifugio Denza porta alla Cresta Nord-Est, quando è scivolato per una cinquantina di metri. Le urla del compagno hanno attirato l’attenzione di alcuni escursionisti che hanno dato l’allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 verso le 5.30 di questa mattina. Il coordinatore dell’Area operativa Trentino Occidentale ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha portato in quota il personale del Soccorso Alpino. Il ragazzo è stato verricellato a bordo dell’elicottero e portato all’ospedale Santa Chiara di Trento. Illeso l’amico.