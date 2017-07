Donna muore nel gruppo Ortles Cevedale

Connect on Linked in

Caduti in un crepaccio a 3.400 m, ferite lievi per l’uomo

Bolzano – Incidente mortale in montagna nel gruppo dell’Ortles. Una coppia della repubblica ceca, legata l’uno all’altra, è precipitata per una trentina di metri in un crepaccio, mentre stava scalando Monte Cevedale (3.769 m).

Per la donna di 54 anni non c’è stato più nulla da fare; è morta infatti nel luogo dell’incidente. L’uomo è stato, invece, tratto in salvo con ferite lievi e trasportato in ospedale con il Pelikan 1.

L’incidente si è verificato verso le 11.40, a circa 3.400 metri di altitudine sopra al rifugio Casati. Sul posto sono interventi gli uomini del Soccorso Alpino della Val Martello e i carabinieri.