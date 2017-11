Donna muore a Mezzolombardo

Connect on Linked in

La vittima è Annemarie Fischer di Magrè

Mezzolombardo (Trento) – E’ Annemarie Fischer, 59 anni di Magrè, la vittima di un grave incidente avvenuto martedì sera nei pressi di Mezzolombardo.

La donna era alla guida della sua autovettura che, per cause ancora in via di accertamento, è uscita di strada capottandosi in un vigneto. Inutile l’intervento del 118, la donna è deceduta ancora sul luogo. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri.

