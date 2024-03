Donna aggredita a Bolzano, il genero arrestato in Germania

Arrestato in Germania il 36 enne ingegnere nigeriano marito della figlia. Nei suoi confronti ci sarebbero forti indizi di colpevolezza

NordEst – La polizia di Monaco di Baviera e di Passau ha tratto in arresto una persona sospettata di essere l’autore” del tentato omicidio di Waltraud Kranebitter Auer, la fisioterapista bolzanina trovata nel garage di casa con la gola tagliata poco più di tre settimane fa.

Il presunto autore dell’aggressione, sarebbe il marito della figlia della donna aggredita, un ingegnere di 36 anni di origine nigeriane e residente in Germania. Su di lui si erano da subito concentrati i sospetti degli inquirenti.

In breve

Ha ripetutamente picchiato la compagna e si è poi scagliato contro gli agenti della questura intervenuti per fermare le violenze domestiche. Protagonista della vicenda un extracomunitario di 25 anni con precedenti penali. Gli agenti sono intervenuti in un edificio a Bolzano nella serata di ieri avvertiti da alcuni condomini preoccupati per le urla provenienti da un appartamento. Quando gli agenti sono arrivati all’interno dell’abitazione hanno trovato l’uomo e in un angolo la compagna, con evidenti contusioni al volto, che cercava di calmare, cullandolo, un neonato. Il 25 enne si è scagliato contro i poliziotti. Uno degli agenti, durante la colluttazione, si è fratturato un braccio. Alla fine l’aggressore è stato bloccato ed arrestato.