Donatori di sangue in festa domenica 5 febbraio a Primiero e il 19 febbraio 2023 a Canal San Bovo

Posted on

Anche in Trentino sole e caldo caratterizzano questo bel Ferragosto, ma gli esperti di Meteotrentino informano che già da questo pomeriggio e in particolare durante la notte l’alta pressione tenderà ad indebolirsi e sarà quindi possibile lo sviluppo di rovesci e temporali, isolati o al più sparsi che, in caso di sviluppo, potrebbero risultare intensi […]