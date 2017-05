Donald Trump a Taormina, al via il G7 dell’Italia

Connect on Linked in

Assieme alla moglie Melania, ha raggiunto Taormina in elicottero da Sigonella

Taormina – Il presidente Usa Donald Trump è atterrato nella tarda serata di ieri all’aeroporto di Sigonella in Sicilia per partecipare al G7 che si apre oggi a Taormina. Trump la lasciato Bruxelles dove ha partecipato al vertice straordinario della Nato. In compagnia della moglie Melania, Donald Trump ha salutato dalla scaletta dell’Air Force One. Il presidente Usa è stato accolto dalle autorità italiane sulla pista dell’aeroporto di Sigonella. La first lady, sorridente, indossava un tubino nero senza maniche.

Donald Trump e la moglie Melania sono poi saliti a bordo dell’elicottero presidenziale, destinazione Taormina. A Taormina è arrivato anche il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.

Il programma

Venerdì 26 e sabato 27 maggio 2017 avrà luogo a Taormina il Summit G7 sotto la Presidenza italiana.

Prima giornata

Ore 11.30 : Cerimonia inaugurale e foto di famiglia (Teatro Greco);

: Cerimonia inaugurale e foto di famiglia (Teatro Greco); Ore 12.30 – 17.15 : Sessione di lavoro G7 (Hotel San Domenico);

: Sessione di lavoro G7 (Hotel San Domenico); Ore 19 : Concerto dell’Orchestra Filarmonica della Scala (Teatro Greco);

: Concerto dell’Orchestra Filarmonica della Scala (Teatro Greco); Ore 20: Cena dei leader, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (Hotel Timeo).

Seconda giornata

Ore 8.30 : Cerimonia di benvenuto ai Paesi invitati per la sessione “outreach” e alle Organizzazioni internazionali (Hotel San Domenico);

: Cerimonia di benvenuto ai Paesi invitati per la sessione “outreach” e alle Organizzazioni internazionali (Hotel San Domenico); Ore 9.15 – 11.15 : Sessione di lavoro “outreach” (Hotel San Domenico);

: Sessione di lavoro “outreach” (Hotel San Domenico); Ore 11.15 : Foto di gruppo (Hotel San Domenico);

: Foto di gruppo (Hotel San Domenico); Ore 11.45 – 14.30 : Sessione di lavoro G7 (Hotel San Domenico);

: Sessione di lavoro G7 (Hotel San Domenico); Ore 15 : Conferenza stampa del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni (Hotel San Domenico);

: Conferenza stampa del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni (Hotel San Domenico); A seguire: Conferenze stampa leader G7.

