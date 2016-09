‘Don e Sherlock Holmes’, il prete che smaschera truffe e avverte i fedeli

Don Giuseppe Zanon si preoccupa soprattutto di mettere in guardia i colleghi

Padova – Prete ‘Sherlock Holmes’ smaschera truffe e raggiri ai danni delle parrocchie e mette in guardia tutti i ‘don’ della diocesi con una certosina opera via social che consiste nello spedire mail su mail ai colleghi, segnalando, con dovizia di particolari, modalità e tecniche di pratiche truffaldine ai danni dei malcapitati preti. La storia ha come protagonista don Giuseppe Zanon, delegato per il clero all’Istituto San Luca.

Ecco alcuni esempi delle segnalazioni che arrivano ai sacerdoti da don Zanon: “Mi giungono segnalazioni ricorrenti di telefonate che giungono da un fantomatico avvocato di Roma che segnala al prete una pendenza con il ministero delle Finanze di migliaia di euro per arretrati e offre una soluzione di sanatoria con un bonifico di 6mila euro da inviare in giornata, altrimenti sarebbe partita una procedura giudiziaria. Tutta una bufala – mette in guardia i colleghi – che punta a sorprendere l’interessato e a non dargli il tempo per accorgersi della truffa”.

Don Zanon ha segnalato anche un altro tentativo di truffa che si cela dietro una presunta sottoscrizione di abbonamenti: “Una forma analoga di richiesta di soldi viene motivata altre volte da arretrati in seguito alla sottoscrizione di un abbonamento (mai avvenuto) a riviste (in genere riviste che si dicono legate alla Polizia, all’arma dei Carabinieri…)”.

Forme di raggiri che spesso capitano anche a laici, particolarmente a chi è anziano ma che don Zanon ha pensato fosse giusto segnalare nella speranza, come scrive ogni volta in calce alle mail segnaletiche, che “la segnalazione diminuisca l’effetto sorpresa”.

Ai colleghi, don Zanon ha raccontato anche un episodio di tentata truffa legata all’eredità di una signora attempata: “Attenzione, un medico segnala che un’anziana signora molto benefica desidera lasciare 8mila euro (con varianti, dono, eredità…) al prete determinato che la signora avrebbe incontrato o conosciuto nel passato, perché ne disponga per beneficenza o per l’ente che rappresenta. In genere il dottore invita ad un incontro, spesso nei pressi dell’ospedale. La richiesta è di versare intanto una quota per le pratiche del passaggio dei soldi…”.

“Non è una truffa – precisa don Zanon in un’altra mail inviata ai sacerdoti veneti per prevenire inutili indebitamenti alle parrocchie – ma … Passano rappresentanti di case editrici che vendono libri d’arte o copie anastatiche di manoscritti che costano migliaia di euro, di nessuna utilità per un prete, ma alle volte l’abilità del venditore, la proposta della rateazione, possono indurre a contrarre debiti rilevanti di migliaia di euro”. Chi non ha mai ricevuto richieste di sos via mail da una persona che dice di trovarsi in capo al mondo.

Don Zanon prontamente mette in guardia: “Frequente si è presentato l’arrivo di una email di una persona che conosci che ti scrive: In questo momento mi trovo a Nairobi (al Cairo…) e mi hanno portato via il portafoglio con i soldi e i documenti. Ti prego di inviarmi denaro che ti restituirò al mio ritorno”.

C’è poi una forma di ricatto a scopo estorsivo davvero originale: “Una forma di ricatto, già sperimentata, è l’arrivo in canonica di una coppia di sedicenti sposi, nel caso stranieri. Lei chiede di confessarsi. Confessione commovente che vorrebbe concludersi con un abbraccio riconoscente.

Un telefonino filma e poi parte la richiesta di soldi per non divulgare la foto”. In genere, don Zanon spiega la psicologia che sta dietro al ricatto, “gioca una combinazione di fattori: l’effetto sorpresa, la richiesta di una risposta immediata, non dare tempo alla persona di consultarsi con altri. Per questo si consiglia in ogni caso di prendere tempo, e di parlare con qualcuno, un amico prete, una persona fidata, se il caso lo richiede un esperto della curia”.

Non sono che alcuni casi di truffe andate a segno o tentate. Don Giuseppe Zanon, da attivo Sherlock Holmes, è sempre pronto ad aggiornare la lista nera per aiutare i colleghi a non rimanere vittima di raggiri.