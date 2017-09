Don Piero Rattin lascia Piedicastello dopo 36 anni, nuovo incarico al Santuario di Piné

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Don Piero, parroco noto in tutto il Trentino, originario del Vanoi, guiderà il Santuario di Montagnaga di Pinè

Trento – Dopo 36 anni don Piero Rattin lascia la sua comunità e la sua chiesa. Per lui la nuova destinazione è il santuario di Montagnaga di Piné. La comunità di Piedicastello, nella giornata di domenica, si è stretta attorno a lui per la santa messa di saluto.

“Dio ha abolito la distanza tra lui e voi, perché non fate altrettanto? Nella vigna del Signore – ha ricordato don Rattin – hanno lavorato in tanti e li ringrazio tutti. Ho 72 anni metà dei quali passati in parrocchia: tra noi si è instaurato un legame importante”.

Grande festa a Piedicastello per il saluto a don Rattin: dai chierichetti al consiglio pastorale, fino ai molti fedeli che hanno riempito la chiesa rinnovata, dopo anni di sacrifici e con non poche sofferenze per la parrocchia.