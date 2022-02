Dominik Fischnaller cancella PyeongChang2018, bronzo nel singolo. Curling: Costantini e Mosaner inarrestabili

Ultimi aggiornamenti dalle Olimpiadi invernali. Troppo vento, la discesa maschile rinviata

NordEst (Coni) – Otto anni dopo Armin Zoeggeler lo slittino italiano torna su un podio olimpico grazie a Dominik Fischnaller. L’azzurro, infatti, con il tempo di 3:49.686, è medaglia di bronzo nel singolo ai Giochi Olimpici di Pechino 2022 alle spalle del campione olimpico Johannes Ludwig (3:48.735) e dell’austriaco Wolfgang Kindl (3:48.895), argento.

Al Yanqing National Sliding Centre, sotto gli occhi dello stesso Zoeggeler, oggi dt della Nazionale, Fischnaller riscatta il quarto posto di PyeongChang 2018 e conquista la sua prima medaglia olimpica, grazie alla terza posizione mantenuta anche nella quarta run (come fatto anche nelle prime tre) che lascia fuori dal podio il tedesco Felix Loch. (foto Simone Ferraro)

“E’ una medaglia alla quale tenevamo tantissimo. – ha dichiarato il Presidente Malagò – Ci avevamo puntato già quattro anni fa a PyeongChang. Purtroppo in Corea Dominik fu beffato per soli due millesimi di secondo. Oggi si è preso la sua grande rivincita. Sono felice per lui, per Armin, per la Federazione. Hanno lavorato seriamente e duramente in questi anni e oggi possiamo dire che l’Italia ha trovato l’erede di Zoeggeler, soprattutto in prospettiva Milano Cortina 2026. Considerando che in Italia non abbiamo una pista, questa medaglia si può definire quasi un miracolo. Permettetemi infine di rivolgere un saluto allo sfortunato Kevin al quale dò appuntamento tra quattro anni a Cortina”.

