Domenica tragica nel trevigiano: due giovani vittime della strada. A Feltre tatuatore ventenne ritrovato senza vita in casa

Tre dipendenti della centrale di Fukushima sono stati colpiti da radiazioni, rendendo necessario il ricovero in ospedale per due di loro. Lo ha detto l’Agenzia per la sicurezza nucleare, citata dalla Kyodo, secondo cui il ricovero si e’ reso necessario per l’esposizione a radiazioni ‘di 170-180 millisievert/ora’. Radioattività in mare – La presenza di iodio […]