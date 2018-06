Domenica di grande lavoro per il Soccorso alpino trentino

Print This Post

Molti gli interventi nella giornata di domenica con il supporto dell’elicottero

Trento – L’Area operativa Trentino meridionale è intervenuta per soccorrere una ragazza che si è procurata un trauma cadendo alla base delle parete di Padaro (Arco) verso le 12.45 circa. Raggiunta dagli uomini del Soccorso Alpino, è stata accompagnata in una zona dove l’elicottero l’ha potuta verricellare e trasportare all’ospedale di Trento.

Nel pomeriggio sono seguiti altri due interventi: uno al rifugio Papa dove gli uomini dell’Area operativa Trentino meridionale hanno accompagnato con la jeep un signore settantenne con crampi fino alla macchina.

Non si è reso necessario il ricovero all’ospedale. L’altro, in falesia sopra Pietramurata, dove un ragazzo è caduto per circa 6/7 metri precipitando a terra. Il coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino ha chiesto il supporto dell’elicottero che ha verricellato il ragazzo e lo ha trasportato all’ospedale di Trento.

L’Area operativa Trentino Occidentale del Soccorso Alpino è intervenuto in Val di Tovel dove un ragazzo è scivolato lungo il sentiero 306 delle Palette. Anche questo è stato recuperato con l’elicottero e trasportato all’ospedale di Trento verso le 18.00.

Poco dopo in Val di Rabbi un ulteriore intervento dell’elicottero si è reso necessario per recuperare un uomo caduto in bici sotto malga Polinar. È stato trasportato all’ospedale di Trento con un trauma facciale.