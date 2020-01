Domenica disinnesco bomba Romagnano con evacuazione, operazione anche in Veneto

Posted on

La Fondazione Mach analizza la componente biologica del futuro centro di speleoterapia in Val Trompia Trento – Gli studiosi della Fondazione Mach stanno lavorando in un’ex miniera per analizzare la qualità dell’aria. L’ente di San Michele all’Adige è stato coinvolto da Cassa Padana nella realizzazione di un centro di speleoterapia in Val Trompia (Brescia): i dati […]